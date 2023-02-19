Виступав за Донецьку область: український воїн-легкоатлет отримав смертельне поранення на фронті

23-річний спортсмен загинув, звільняючи рідний Донбас

У боях за Луганську область загинув український стрибун у довжину 1999 року народження Данило Горбенко. У січні окупанти вбили на фронті знаменитого українського легкоатлета-многоборця Володимира Андрощука.

Про смерть героя повідомила пресслужба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) у Facebook. Там зазначили, що третій змагальний день на чемпіонаті України буде присвячено пам’яті Данила.

Горбенко виступав за Донецьку область, був призером міжнародної матчевої зустрічі серед юніорів у 2018 році. Служив із початку великої війни. Він звільняв Ізюм (Харківська область), бився за Кремінну (Луганська область). 27 січня спортсмен отримав смертельне поранення у боях за Луганщину.

"Важко. Федерація легкої атлетики України приносить співчуття родині та всім друзям. Не пробачимо його смерть. Не пробачимо смерть кожного українця і як написали ФЛАДО: "росія захлинеться своєю кров'ю", — йдеться у повідомленні ФЛАУ.

Нагадаємо, що в боях під Бахмутом загинув майстер спорту України з фрі-файту Андрій Храпанов. Також на цьому напрямі російські окупанти вбили воїна-гандболіста Романа Пронюка.