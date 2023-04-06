Трое детей остались без отца: на фронте погиб фанат "Карпат"

Защитник отдал самое ценное за родину

На фронте погиб известный фанат львовских "Карпат" Тарас Чучман. Недавно "Карпаты" разорвали контракт с Joma из-за неоднозначной позиции испанской компании.

О смерти воина сообщила пресс-служба "Карпат" на своей странице в Instagram. 4 апреля Тараса накрыла вражеская артиллерия. У героя осталось трое детей.

"На войне с российскими оккупантами 4 апреля погиб Тарас Чучман – знаковая фигура для львовского футбола. Отец троих детей, талантливый видеограф и преданный фанат "Карпат"…

Впервые на стадион "Украина" Тарас попал в 1997-м и с тех пор искренне полюбил футбол. Вы точно видели его работы: многочисленные футбольные видео, коллажи и фотографии. С началом полномасштабного вторжения Чучман вступил в ряды Национальной гвардии и воевал в Донецкой области. Там, неподалеку от Марьинки, Тарас попал под артиллерийский обстрел.

Память о Тарасе всегда будет жить в наших сердцах", — гласит сообщение "Карпат".

Ранее сообщалось, что в День ВСУ на войне с российскими оккупантами погиб фанат львовских "Карпат" Ярослав Корда. Ранее "Телеграф" сообщал о смерти двух ультрас львовян Юрия Осадчука и Ростислава Шейко, отдавших жизнь за Украину.