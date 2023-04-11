"Мілан" — "Наполі": де дивитись італійське дербі у Лізі чемпіонів

Перша гра пройде в Мілані

У середу, 12 квітня, італійські "Мілан" та "Наполі" проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У паралельній грі зустрінуться "Реал" та "Челсі". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Мілан" — "Наполі".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перший матч 1/4 фіналу ЛЧ "Мілан" — "Наполі" відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. На сайті "Телеграф" оперативно будуть доступні відео голів та найкращі моменти поєдинку.

Зазначимо, у Серії А "Наполі" йде на першому місці, випереджаючи найближчого переслідувача на 16 очок. "Мілан", у свою чергу, займає четверту позицію, проте "Россонері" поки не гарантували собі попадання до топ-4 першості.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу ЛЧ "Наполі" вибив німецький "Айнтрахт" Ф, а "Мілан" пройшов англійський "Тоттенгем". З іншими учасниками 1/4 фіналу ЛЧ, а також потенційними півфінальними парами головного єврокубку можна ознайомитись у нас на сайті.