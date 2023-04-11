"Милан" - "Наполи": где смотреть итальянское дерби в Лиге чемпионов

Первая игра пройдет в Милане

В среду, 12 апреля, итальянские "Милан" и "Наполи" проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В параллельной игре встретятся "Реал" и "Челси". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" — "Наполи".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первый матч 1/4 финала ЛЧ "Милан" — "Наполи" состоится на стадионе "Джузеппе Меацца", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" оперативно будут доступны видео голов и лучшие моменты поединка.

Отметим, в Серии А "Наполи" идет на первом месте, опережая ближайшего преследователя на 16 очков. "Милан", в свою очередь, занимает четвертую позицию, однако "Россонери" пока не гарантировали себе попадание в топ-4 первенства.

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Наполи" выбил немецкий "Айнтрахт" Ф, а "Милан" прошел английский "Тоттенхэм". С другими участниками 1/4 финала ЛЧ, а также потенциальными полуфинальными парами главного еврокубка можно ознакомиться у нас на сайте.