"Реал" - "Челси": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первая игра пройдет в Мадриде

В среду, 12 апреля, состоится суперматч Лиги чемпионов "Реал" — "Челси". Параллельно в Милане сыграют одноименный клуб и "Наполи".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Челси". Ответная игра пройдет в Лондоне на следующей неделе.

Очередное испано-английское противостояние порадует болельщиков во второй игровой день Лиги чемпионов. Сливочные немного провалились на внутренней арене, отпустив "Барселону" в отрыв в Примере, однако недавно исправились, выбив каталонцев из полуфинала Кубка короля. "Челси", в свою очередь, полностью провалился в Англии и теперь может записать этот сезон в актив только в случае победы в Лиге чемпионов.

В последней игре "Реал" проиграл "Вильярреалу" (2:3)

В своем последнем матче "Челси" уступил "Вулверхэмптону" (0:1).

Прогноз букмекеров

На победу "Реала" в первом матче специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,71-1,79. В то же время триумф гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 4,80-5,30 и 3,70-3,90 соответственно. Favbet оценивает вероятность победы Сливочных в 55%, а подобный успех Синих — в 19%.

Где смотреть игру

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo", начало эфира — в 22:00 по киевскому времени.

История противостояний

"Реал" и "Челси" встречались между собой 9 матчей — 4 раза побеждали англичане, трижды — испанцы. В последний раз команды встречались между собой в четвертьфинале Лиги чемпионов 21/22 (5:4 — общий счет в пользу Королевского клуба).

Напомним, "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов выбил английский "Ливерпуль", а "Челси" — немецкую "Боруссию" Д. Со всеми участниками 1/4 финала и потенциальными полуфинальными парами можно ознакомиться на нашем сайте.