"Реал" - "Челси": букмекеры дали прогноз на дерби украинцев в Лиге чемпионов

Дуэль клубов начнется в Мадриде

В среду, 12 апреля, "Реал" Андрея Лунина и "Челси" Михаила Мудрика проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В параллельном поединке в ЛЧ пройдет итальянское дерби "Наполи" и "Милана". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Челси".

По мнению букмекеров, мадридский суперклуб является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу "Реала" в первом матче специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,71-1,79. В то же время триумф гостей и ничья менее вероятны — коэффициенты 4,80-5,30 и 3,70-3,90 соответственно. Favbet оценивает вероятность победы Сливочных в 55%, а подобный успех Синих — в 19%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Челси"

Favbet: (победа "Реала" 1,79 — ничья 3,90 — победа "Челси" 5,30)

William Hill: (1,73 — 3,70 — 4,80)

Bwin: (1,71 — 3,75 — 5,00)

В прямом эфире матч ЛЧ "Реал" — "Челси" можно будет посмотреть в Украине.

Напомним, "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов прошел английский "Ливерпуль", а "Челси" — немецкую "Боруссию" Д. Со всеми участниками 1/4 финала и потенциальными полуфинальными парами можно ознакомиться на сайте "Телеграф".