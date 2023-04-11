"Реал" — "Челсі": букмекери дали прогноз на дербі українців у Лізі чемпіонів
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Дуель клубів розпочнеться у Мадриді
У середу, 12 квітня, "Реал" Андрія Луніна та "Челсі" Михайла Мудрика проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У паралельному поєдинку в ЛЧ пройде італійське дербі "Наполі" та "Мілана". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Челсі".
На думку букмекерів, мадридський суперклуб є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet.
На перемогу "Реала" у першому матчі фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,71-1,79. Водночас тріумф гостей та нічия менш ймовірні – коефіцієнти 4,80-5,30 та 3,70-3,90 відповідно. Favbet оцінює ймовірність перемоги Вершкових у 55%, а подібний успіх Синіх – у 19%.
Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Челсі"
- Favbet: (перемога "Реала" 1,79 — нічия 3,90 — перемога "Челсі" 5,30)
- William Hill: (1,73 — 3,70 — 4,80)
- Bwin: (1,71 — 3,75 — 5,00)
У прямому ефірі матч ЛЧ "Реал" — "Челсі" можна буде переглянути в Україні.
Нагадаємо, "Реал" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів пройшов англійський "Ліверпуль", а "Челсі" — німецьку "Боруссію" Д. З усіма учасниками 1/4 фіналу та потенційними півфінальними парами можна ознайомитись на сайті "Телеграф".