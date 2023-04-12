"Реал" не помітив "Челсі" у Лізі чемпіонів, як зіграв Мудрик (відео)

Гра-відповідь пройде в Лондоні

У середу, 12 квітня, відбувся матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 "Реал" — "Челсі". У паралельній грі пройшло італійське дербі між "Міланом" та "Наполі".

Зустріч, що проходила у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", завершилася з рахунком 2:0 на користь "Реала". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший тайм розпочався з виходу Жоау Фелікса віч-на-віч, проте португалець не зумів переграти Куртуа у ближньому бою. Після цього Вершкові практично не провалювалися в захисті, проте правий фланг Синіх із Джеймсом та Стерлінгом таки доставив проблем Королівському клубу. На 22 хвилині Карім Бензема відкрив рахунок у поєдинку, вдало зігравши на добиванні.

У другому таймі "Челсі" активізувався, але все змінило вилучення Бена Чіллуелла на 59-й хвилині. Сині після цього спробували не пропустити, але з цим завданням вони не впоралися. На 74-й хвилині Марко Асенсіо подвоїв перевагу господарів після швидкого розіграшу кутового.

"Реал – "Челсі" – 2:0

Голи: Бензема (22), Асенсіо (74)

Попередження: Камавінга (7), Мілітао (83), Карвахаль (87) – Фофана (5), Ковачич (87)

Вилучення: Чілвелл (59)

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Камавінга (Рюдігер, 71), Кроос (Тчуамені, 84), Вальверде, Модрич (Себальос, 81), Родріго (Асенсіо, 71), Бензема, Вінісіус

"Челсі": Кепа, Кулібалі (Кукурелья, 55), Тьяго Сілва (Маунт, 75), Фофана, Джеймс, Чілвелл, Канте (Галлахер, 75), Фернандес, Ковачич, Фелікс (Чалоба, 65), Стерлінг (Хаверц, 65)

До речі, вінгер "Челсі" Михайло Мудрик та воротар "Реала" Андрій Лунін залишилися у цій зустрічі на лаві запасних.

Статистика матчу Реал - Челсі

Повний відеоогляд зустрічі:

Гра-відповідь відбудеться в Лондоні 18 квітня. Переможець протистояння зустрінеться з переможцем дуелі "Ман Сіті" та "Баварії".

Нагадаємо, "Реал" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вибив з турніру англійський "Ліверпуль", а "Челсі" — німецьку "Боруссію" Д. З усіма учасниками 1/4 фіналу та потенційними півфінальними парами ЛЧ можна ознайомитись на сайті "Телеграф".