"Манчестер Сити" разгромил "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (видео)

Манкунианцы сделали большой шаг в полуфинал

Во вторник, 11 апреля, "Манчестер Сити" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 принимал "Баварию".

Встреча, проходившая в Манчестере на "Этихад", завершилась со счетом 3:0 в пользу "Манчестер Сити". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Хотя начало игры осталось за гостями, именно хозяева постепенно нащупали ключи к воротам соперника. Еще в первом тайме голом отличился Родри, пробив красивым ударом из-за пределов штрафной. А во втором тайме "Горожане" еще дважды поймали "Баварию" на ошибках в обороне, в результате чего отличились Бернарду Силва и Холанн.

"Манчестер Сити" – "Бавария" – 3:0

Голы: Родри (27), Бернарду Силва (70), Холанн (76).

Предупреждения: Бернарду Силва (48), Дэвис (49), Павар (88).

"Манчестер Сити": Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке – Стоунз, Родри – Бернарду Силва, де Брейне (Альварес, 67), Гюндоган, Грилиш – Холанн.

"Бавария": Зоммер — Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Канселу, 81) — Киммих, Горецка — Коман, Мусиала (Мане, 69), Сане — Гнабри (Мюллер, 80).

"Бавария" примет "Манчестер Сити" в ответном матче 19 апреля.

Полный видеообзор встречи

В параллельном матче "Бенфика" проиграла дома "Интеру" со счетом 0:2.

С другими участниками четвертьфинала и потенциальными парами в полуфинале ЛЧ можно ознакомиться на сайте.