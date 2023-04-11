"Интер" разобрался с "Бенфикой" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов (видео)
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В Европе прогремели первые четвертьфиналы Лиги чемпионов
Во вторник, 11 апреля, "Бенфика" в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 принимала "Интер".
Встреча, проходившая в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Интера". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Команды провели довольно равный поединок, однако более остро в атаке действовали гости. Исход поединка решил банальный навес. На 51-й минуте Бастони исполнил подачу с левого фланга, а Николо Барелла головой замкнул передачу от партнера. Под занавес поединка Жоау Мариу небрежно сыграл рукой в своей штрафной, что привело к назначению пенальти в ворота португальцев. 11-метровый реализовал Ромелу Лукаку.
"Бенфика" – "Интер" – 0:2
Голы: Барела (51), Лукаку (82, с пенальти).
Предупреждения: Антониу Силва (22), Брозович (50).
"Бенфика": Влаходимос, Жилберто, Антониу Силва, Морато, Гримальдо, Флорентину (Нерес, 64), Чикиньо, Аурснес, Жоау Мариу, Рафа, Гонсалу Рамуш.
"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони (Де Врей, 90+1), Дюмфрис (Д'Амброзио, 87), Барела, Брозович, Мхитарян, Димарко (Госенс, 62), Джеко (Лукаку, 62), Лаутару Мартинес (Корреа, 62).
"Бенфика" попытается взять реванш у "Нерадзурри" в Милане. Ответная игра пройдет 19 апреля.
Полный видеообзор встречи:
Напомним, "Бенфика" в 1/8 финала Лиги чемпионов выбила из турнира "Брюгге" Романа Яремчука, а "Интер", в свою очередь, прошел португальский "Порту".
С другими четвертьфиналистами, а также потенциальными полуфинальными парами ЛЧ можно ознакомиться у нас на сайте.