"Інтер" розібрався з "Бенфікою" у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів (відео)

У Європі прогриміли перші чвертьфінали Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 квітня, "Бенфіка" у рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 приймала "Інтер".

Зустріч, що проходила в Лісабоні на "Ештадіу ду Бенфіка", завершилася з рахунком 2:0 на користь "Інтера". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Команди провели досить рівний поєдинок, проте гостріше в атаці діяли гості. Результат поєдинку вирішив банальний навіс. На 51-й хвилині Бастоні виконав подачу з лівого флангу, а Ніколо Барелла головою замкнув передачу від партнера. Під завісу поєдинку Жоау Маріу недбало зіграв рукою у своєму карному майданчику, що призвело до призначення пенальті у ворота португальців. 11-метровий реалізував Ромелу Лукаку.

"Бенфіка" – "Інтер" – 0:2

Голи: Барела (51), Лукаку (82, з пенальті).

Попередження: Антоніу Сілва (22), Брозович (50).

"Бенфіка": Влаходімос, Жілберто, Антоніу Сілва, Морато, Грімальдо, Флорентіну (Нерес, 64), Чікіньйо, Аурснес, Жоау Маріу, Рафа, Гонсалу Рамуш.

"Інтер": Онана, Дарміан, Ачербі, Бастоні (Де Врей, 90+1), Дюмфріс (Д'Амброзіо, 87), Барела, Брозович, Мхітарян, Дімарко (Госенс, 62), Джеко, (Лукаку, 62), Лаутару Мартінес (Корреа, 62).

Статистика матчу Бенфіка - Інтер

"Бенфіка" спробує взяти реванш у "Нерадзуррі" у Мілані. Гра-відповідь пройде 19 квітня.

Повний відеоогляд зустрічі:

Нагадаємо, "Бенфіка" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів вибила з турніру "Брюгге" Романа Яремчука, а "Інтер", у свою чергу, пройшов португальський "Порту".

З іншими чвертьфіналістами, а також з потенційними півфінальними парами ЛЧ можна ознайомитися у нас на сайті.