"Манчестер Сіті" розгромив "Баварію" в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів (відео)

Манкуніанці зробили великий крок у півфінал

У вівторок, 11 квітня, "Манчестер Сіті" в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 приймав "Баварію".

Зустріч, що проходила в Манчестері на "Етіхад", завершилася з рахунком 3:0 на користь "Манчестер Сіті". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Хоча початок гри залишився за гостями, саме господарі поступово намацали ключі до воріт суперника. Ще в першому таймі голом відзначився Родрі, пробивши красивим ударом з-за меж штрафного майданчика. А в другому таймі "Городяни" ще двічі зловили "Баварію" на помилках в обороні, внаслідок чого відзначилися Бернарду Сілва та Голан.

"Манчестер Сіті" – "Баварія" – 3:0

Голи: Родрі (27), Бернарду Сілва (70), Голан (76).

Попередження: Бернарду Сілва (48), Девіс (49), Павар (88).

"Манчестер Сіті": Едерсон — Аканджі, Діаш, Аке — Стоунз, Родрі — Бернарду Сілва, де Брейне (Альварес, 67), Гюндоган, Гріліш — Голан.

"Баварія": Зоммер — Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс (Канселу, 81) — Кімміх, Горецка — Коман, Мусіала (Мане, 69), Сане — Гнабрі (Мюллер, 80).

"Баварія" прийматиме "Манчестер Сіті" в матчі-відповіді 19 квітня.

Повний відеоогляд зустрічі

У паралельному матчі "Бенфіка" програла вдома "Інтеру" з рахунком 0:2.

З іншими учасниками чвертьфіналу та потенційними парами у півфіналі ЛЧ можна ознайомитись на сайті.