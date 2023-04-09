Скандал в Іспанії: зірка "Реала" чатував на суперника на парковці та вдарив його по обличчю

Гравцю королівського клубу загрожує покарання

У суботу, 9 квітня, після поразки від "Вільярреалу" зірковий футболіст "Реала" Федеріко Вальверде влаштував сутичку із гравцем суперника Алексом Баеною на парковці. Цікаво, що за кілька днів до цього королівський клуб розгромив на виїзді "Барселону" та вийшов до фіналу Кубка Іспанії.

Як повідомляє Marca, півзахисник мадридців ударив його по обличчю за те, що той "образив його родину". Оточення уругвайця стверджує, що зважитися на насильство його змусив "дуже серйозний мотив".

Зазначається, що після сварки між двома гравцями Вальверде чекав на Баену в зоні парковки для автобуса команди гостей. Виникла невелика бійка, яка переросла в бійку.

За інформацією видання, футболіст "Вільярреала" збирається звернутися до поліції, щоб заявити про агресію, якої він зазнав, а всі докази є в команди.

"Реал" – "Вільярреал". Відео голів та огляд матчу

Неназваний педставник Вальверде визнав Marca факт насильства, але пояснив, що все почалося з попереднього матчу клубів у Кубку Іспанії. Тоді Баена вдарив того ногою і нібито сказав йому: "Тепер плач, що твій син не народиться", маючи на увазі те, що його вагітна дружина Міна Боніно була близька до втрати їхньої другої дитини, чого все ж не сталося.

В оточенні гравця "Реала" підкреслили, що епізод був би вичерпаний, але в звітному матчі футболіст "Вільярреала" нібито знову сказав йому подібне, і опонент розлютився, після чого вирішив дочекатися його на парковці, щоб сказати, щоб той "не ліз в їхню сім’ю".

Обличчя Баени після удару Вальверде

На своїй сторінці в Instagram Баена написав, що "дуже засмучений агресією", якої він зазнав після матчу, а також відкинув те, що говорив слова, які йому приписують.

Напередодні "Реал" програв "Вільярреалу" вдома в 28-му турі іспанської Ла Ліги з рахунком 2:3, виграючи 1:0 та 2:1 по ходу гри.

Днями півзахиснику "Аякса" Деві Классену розбили голову кинутим із трибун предметом у матчі Кубка Нідерландів проти "Феєнорда".

Раніше футболіст збірної України Данило Сікан розповів, як нокаутував росіянина під час збору свого клубу "Шахтар" у Туреччині.