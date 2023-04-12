Звезды "Баварии" подрались после разгрома от "Манчестер Сити": один ударил другому в лицо

Во время игры между ними был конфликт

У звездных футболистов "Баварии" Садио Мане и Лероя Сане возник конфликт по ходу игры с "Манчестер Сити", которая завершилась разгромом их команды.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild, между игроками произошла большая ссора. Отмечается, что они повздорили прямо на поле.

По данным издания, после финального свистка Мане пожаловался на то, как Сане общался с ним во время матча, а затем первый внезапно набросился на одноклубника и ударил его по лицу в губы.

"Манчестер Сити" - "Бавария". Видео голов и обзор матча

В результате, указывает источник, партнеры были вынуждены их разнять. В итоге у Сане остался синяк. "Бавария" пока не комментировала инцидент и возможные последствия.

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" разгромил "Баварию" со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Мюнхене 19 апреля.

В другом поединке дня "Бенфика" уступила дома "Интеру" с результатом 0:2.

С другими командами в четвертьфинале и потенциальными парами соперников в 1/2 финала ЛЧ можно ознакомиться на сайте.