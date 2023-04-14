Бійка зірок "Баварії" із розбитою губою: клуб оголосив своє рішення про наслідки

Один із гравців отримав покарання

"Баварія" оголосила про рішення щодо бійки своїх зіркових футболістів Садіо Мане та Лероя Сане після першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті", під час якої перший розбив другому губу.

Як повідомляє офіційний сайт німецького клубу, Мане вивели зі складу команди на її наступну гру проти "Хоффенхайму" 15 квітня в чемпіонаті Німеччини. Сенегальський нападник також заплатить штраф.

"Манчестер Сіті" – "Баварія". Відео голів та огляд матчу

За інформацією авторитетного журналіста Флоріана Плеттенберга, наступного сезону форвард навряд чи гратиме за мюнхенську команду, чиї боси не можуть прийняти інцидент.

За даними ЗМІ, між гравцями сталася сварка прямо на полі, а після поєдинку Мане поскаржився на те, в якій манері Сане спілкувався із ним під час матчу, після чого перший несподівано накинувся на одноклубника та вдарив в губи.

В першій грі чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" розбив "Баварію" з рахунком 3:0. Поєдинок-відповідь пройде на арені німецького гранду в Мюнхені 19 квітня.

Раніше зірковий футболіст "Реала" Федеріко Вальверде підстеріг гравця "Вільярреала" на парковці після матчу команд у чемпіонаті Іспанії і вдарив того нібито за те, що той "образив його родину".