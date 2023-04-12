Зірки "Баварії" побилися після розгрому від "Манчестер Сіті": один ударив іншого по обличчю

Під час гри між ними був конфлікт

У зіркових футболістів "Баварії" Садіо Мане та Лероя Сане виник конфлікт під час гри з "Манчестер Сіті", яка завершилася розгромом їхньої команди.

Як повідомляє Bayern & Germany із посиланням на Bild, між гравцями сталася велика сварка. Зазначається, що вони посварилися прямо на полі.

За даними видання, після фінального свистка Мане поскаржився на те, як Сане спілкувався з ним під час матчу, а потім перший раптово накинувся на одноклубника та вдарив його по обличчю в губи.

"Манчестер Сіті" – "Баварія". Відео голів та огляд матчу

У результаті, зазначає джерело, партнери були змушені їх розняти. В Сане залишився синець. "Баварія" поки що не коментувала інцидент та можливі наслідки.

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" розгромив "Баварію" з рахунком 3:0. Гра-відповідь відбудеться в Мюнхені 19 квітня.

В іншому поєдинку дня "Бенфіка" поступилася вдома "Інтеру" з результатом 0:2.

З іншими командами в чвертьфіналі та потенційними парами суперників до 1/2 фіналу ЛЧ можна ознайомитись на сайті.