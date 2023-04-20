Роналду загрожує депортація: футболіст показав непристойний жест уболівальникам (відео)

У зіркового футболіста неприємності у Саудівській Аравії

Знаменитому португальському футболісту Кріштіану Роналду, який ледь не задушив суперника в дербі, загрожує депортація із Саудівської Аравії за непристойний жест.

Після програного матчу з "Аль-Хілалем" (0:2) форвард "Аль-Насра" схопив себе за пах у відповідь на вигуки вболівальників "Мессі, Мессі, Мессі!" Про це повідомляє ESPN.

На Близькому Сході ця поведінка португальця викликала не лише обурення. Наприклад, саудівський юрист Нуф бін Ахмед заявив, що подав в суд через неналежну поведінку португальця.

"Навіть якщо натовп провокував Роналду, він неправильно відреагував. Поведінка Кріштіану — злочин, це непристойна публічна дія. Це один зі злочинів, що тягнуть за собою арешт і депортацію, якщо він вчинений іноземцем", — зазначив бін Ахмед.

В "Аль-Насрі" зазначили, що Кріштіану схопився за пах через те, що його вдарили по геніталіях під час гри. Проте спортивний журналіст Озман Абу Бакр назвав поведінку гравця "аморальним і грубим жестом щодо глядачів" та закликав розірвати з ним угоду.

Раніше повідомлялося, що Мессі побив рекорд Роналду в Європі.

Кріштіану не вперше програє в Саудівській Аравії. Нещодавно лють форварда завірусилася в мережі.