Роналду мало не задушив суперника під час матчу (відео)

КріРо використав прийом з ММА, щоб зупинити опонента

У вівторок, 18 квітня, поки в Європі гриміли чвертьфінали Ліги чемпіонів, у Саудівській Аравії відбувся головний матч національної першості "Аль-Хіляль" — "Аль-Наср".

Поєдинок пройшов у Ер-Ріяді на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда та завершився переконливою перемогою "Аль-Хіляля" з рахунком 2:0. Відеоогляд зустрічі доступний на офіційному YouTube-каналі ліги.

У другому таймі за рахунку 1:0 на користь "Аль-Хіляля" Роналду спробував відібрати м’яч у Густаво Куельяра. Португалець не придумав нічого кращого, ніж накинутися на суперника зі спини й виконати задушливий прийом зі змішаних єдиноборств. До речі, рефері нагородив КріРо лише жовтою карткою.

У результаті нігерійський форвард господарів Одіон Ігало оформив дубль, що спричинило поразку команди CR7.

Цей успіх дозволив "Аль-Хілялю" наблизитися до лідерів, а ось "Аль-Наср" у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії відстає від "Аль-Іттіхаду" на три очки.

Раніше повідомлялося, що під час міжнародної паузи Кріштіану та аргентинець Ліонель Мессі встановили нові рекорди у футболі. Напередодні Ліонель перевершив досягнення португальця в Європі.