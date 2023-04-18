"Реал" знову сильніший за "Челсі" в Лізі чемпіонів: як зіграв Мудрик (відео)

Іспанський колектив без проблем пройшов англійців

У вівторок, 18 квітня, лондонський "Челсі" у рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 приймав мадридський "Реал".

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася з рахунком 2:0 на користь "Реала". Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Господарі розпочали перший тайм з агресивного пресингу, внаслідок чого Сині більше володіли м’ячем, проте у другій половині 45-хвилинки Вершкові вирівняли гру та навіть створили кілька гострих моментів, зокрема Родріго пробив у штангу. Аристократи на це відповіли небезпечним ударом Канте з меж штрафного майданчика і пострілом Кукурельї, який не зміг переграти Куртуа в ближньому бою.

На початку другого тайму лондонці пішли в атаку, але тут же пропустили — на 58-й хвилині Родріго легко замкнув передачу Вінісіуса. На 80-й хвилині бразилець оформив дубль. Зазначимо, Михайло Мудрик вийшов на заміну на 67-й хвилині замість Кукурельї. Українець запам’ятався кількома ударами, один із яких був у площину воріт.

Статистика матчу Челсі - Реал

Повний відеоогляд зустрічі:

Зазначимо, що перша зустріч команд пройшла в Мадриді й завершилася переконливою перемогою іспанців з рахунком 2:0. Таким чином, до півфіналу Ліги чемпіонів пробився "Реал". У 1/2 фіналу ЛЧ Вершкові зіграють із переможцем протистояння "Манчестер Сіті"/Баварія. Ігри цієї стадії турніру будуть зіграні 9/10 та 16/17 травня, фінал відбудеться 10 червня у Стамбулі (Туреччина).