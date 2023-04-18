"Реал" вновь сильнее "Челси" в Лиге чемпионов: как сыграл Мудрик (видео)

Испанский коллектив без проблем прошел англичан

Во вторник, 18 апреля, лондонский "Челси" в рамках матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 принимал мадридский "Реал".

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 2:0 в пользу "Реала". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Хозяева начали первый тайм с агрессивного прессинга, в результате чего Синие больше владели мячом, однако во второй половине 45-минутки Сливочные выровняли игру и даже создали несколько острых моментов, в частности Родриго пробил в штангу. Аристократы на это ответили опасным ударом Канте из пределов штрафной, и выстрелом Кукурельи, который не сумел переиграть Куртуа в ближнем бою.

В начале второго тайма лондонцы пошли в атаку, но тут же пропустили — на 58-й минуте Родриго легко замкнул передачу Винисиуса. На 80-й минуте бразилец оформил дубль. Отметим, Михаил Мудрик вышел на замену на 67-й минуте вместо Кукурельи. Украинец запомнился несколькими ударами, один из которых пришелся в створ ворот.

Статистика матча Челси - Реал

Полный видеообзор встречи:

Отметим, первая встреча команд прошла в Мадриде и завершилась убедительной победой испанцев со счетом 2:0. Таким образом, в полуфинал Лиги чемпионов пробился "Реал". В 1/2 финала ЛЧ Сливочные сыграют с победителем противостояния "Манчестер Сити"/Бавария. Игры этой стадии турнира будут сыграны 9/10 и 16/17 мая, финал состоится 10 июня в Стамбуле (Турция).