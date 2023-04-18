"Челси" - "Реал": онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Ответная игра пройдет в Лондоне

Во вторник, 18 марта, в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 состоится суперматч "Челси" — "Реал". В первой игре Сливочные победили Синих дома со счетом 2:0.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Игра пройдет на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне, рассудит встречу итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал турнира.

"Челси" даже с приходом Фрэнка Лэмпарда не может выйти на победный путь. Лондонцы полностью провалили сезон в АПЛ, в последнем матче Синие проиграли "Брайтону" со счетом 1:2.

"Реал", в свою очередь, в последней игре переиграл "Кадис" со счетом 2:0.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, у "Челси" практически нет шансов на выход в полуфинал турнира. Аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,07 на выход "Реала" в полуфинал. В то же время подобный успех "Челси" менее вероятен — коэффициент 9,60.

Где смотреть игру

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Начало трансляции — в 22:00 (время киевское).

История противостояний

"Реал" и "Челси" встречались между собой 10 раз — 4 раза побеждали англичане, столько же — испанцы. Неделю назад Королевский клуб без проблем разобрался с Синими в Мадриде.

Отметим, "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов уничтожил английский "Ливерпуль", а "Челси" обыграл немецкую "Боруссию" Д. Со всеми участниками 1/4 финала и потенциальными полуфинальными парами можно ознакомиться на сайте "Телеграф".