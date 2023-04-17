"Челси" - "Реал": где и когда смотреть суперматч Лиги чемпионов

Ответная игра между командами пройдет в Англии

Во вторник, 18 апреля, состоится ответный четвертьфинальный матч "Челси" — "Реал". В первом матче, который состоялся в Испании, Сливочные сделали шаг к полуфиналу (2:0). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Реал".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первая игра между лондонцами и мадридцами пройдет в столице Англии на стадионе "Стэмфорд Бридж", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте оперативно будут доступны для просмотра видео голов, а также лучшие моменты поединка.

"Челси" испытывает большие проблемы в нынешнем сезоне. Клуб уже дважды сменил тренера, которым сейчас является Фрэнк Лэмпард, но все равно не знает побед уже шесть матчей кряду во всех турнирах. Между тем, "Реал" набрал хорошую форму. Команда Карло Анчелотти выиграла четыре из пяти последних поединков на всех фронтах.

В параллельном матче сыграют "Наполи" и "Милан". Со всеми участниками 1/4 финала и потенциальными парами полуфинала можно ознакомиться у нас на сайте.

Напомним, "Реал" справился с английским "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов, а "Челси" — с немецкой "Боруссией" Дортмунд.