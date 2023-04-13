Икона "Челси" дала любопытный совет Мудрику, на кого равняться, чтобы стать лидером клуба

Экс-игрок считает украинца очень талантливым

Легенда "Челси" Флоран Малуда призвал украинского вингера Михаила Мудрика после неудачного начала карьеры в лондонском клубе последовать примеру звезды "Реала" и ровесника Винисиуса Жуниора.

В комментарии ICE 36 он назвал 22-летнего игрока очень талантливым. Француз также напомнил о впечатляющем дебюте молодого исполнителя за английскую команду в матче против "Ливерпуля", в котором "все увидели его огромный потенциал".

"Я бы сказал так: "Ты выбрал для себя задачу играть за "Челси", который является большим клубом, но посмотри на пример Винисиуса Жуниора". Я думаю, что это хорошее сравнение, а также правильный пример для подражания. В качестве точки отсчета ему следует посмотреть на то, как он развивался.

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Я думаю, что Мудрик может оказать такое же влияние на "Челси", как Винисиус на "Реал". Ему нужно много работать, иметь правильный менталитет — он может стать лидером в "Челси", если проявит правильные амбиции. Надеюсь, он верит в себя так же сильно, как клуб верит в него", — считает Малуда.

Винисиус Жуниор в 2018 году стал игроком "Реала" в возрасте 18 лет, прежде чем стать футболистом основного состава в следующем сезоне 2019/2020. Уже в следующей кампании бразилец превратился в ключевого исполнителя, а спустя еще год — в одного из лидеров команды.

Накануне "Челси" проиграл на выезде "Реалу" со счетом 0:2 в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором Мудрик всю игру провел в запасе, а Винисиус Жуниор отличился голевой передачей.

Ранее журналист Дин Джонс выразил убеждение, что "Челси" с самого начала не собирался подписывать украинского футболиста Михаила Мудрика, который перешел в клуб в январе 2023 года.