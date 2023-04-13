Ікона "Челсі" дала цікаву пораду Мудрику, на кого рівнятися, щоб стати лідером клубу

Екс-гравець вважає українця дуже талановитим

Легенда "Челсі" Флоран Малуда закликав українського вінгера Михайла Мудрика після невдалого початку кар’єри в лондонському клубі наслідувати приклад зірки "Реала" та ровесника Вінісіуса Жуніора.

У коментарі ICE 36 він назвав 22-річного гравця дуже талановитим. Француз також нагадав про вражаючий дебют молодого виконавця за англійську команду в матчі проти "Ліверпуля", в якому "всі побачили його величезний потенціал".

"Я сказав би так: "Ти вибрав для себе завдання грати за "Челсі", який є великим клубом, але подивися на приклад Вінісіуса Жуніора". Я думаю, що це гарне порівняння, а також правильний приклад для наслідування. Як точку відліку йому слід подивитися на те, як він розвивався.

"Реал" – "Челсі". Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Я думаю, що Мудрик може вплинути на "Челсі", як Вінісіус на "Реал". Йому потрібно багато працювати, мати правильний менталітет — він може стати лідером в "Челсі", якщо виявить правильні амбіції. Сподіваюся, він вірить у себе так само сильно, як клуб вірить у нього", — вважає Малуда.

Вінісіус Жуніор у 2018 році став гравцем "Реала" у віці 18 років, перш ніж стати футболістом основного складу в наступному сезоні 2019/2020. Вже в наступній кампанії бразилець перетворився на ключового виконавця, а ще через рік — на одного з лідерів команди.

Напередодні "Челсі" програв на виїзді "Реалу" з рахунком 0:2 у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів, в якому Мудрик усю гру провів у запасі, а Вінісіус Жуніор відзначився гольовою передачею.

Раніше журналіст Дін Джонс висловив переконання, що "Челсі" від початку не збирався підписувати українського футболіста Михайла Мудрика, який перейшов до клубу в січні 2023 року.