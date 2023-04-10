Мудрик був не потрібний "Челсі": журналіст пояснив гучний трансфер

Українець має проблеми в англійському клубі

Журналіст Дін Джонс дав зрозуміти, що "Челсі" від самого початку не мав наміру підписувати українського футболіста Михайла Мудрика.

У коментарі GMS він засумнівався, що ексгравець "Шахтаря" був потрібний англійському клубу. За його словами, наразі лондонцям доводиться шукати йому місце на полі.

"Я просто не думаю, що він взагалі був їм потрібен, і тепер, оскільки вони витратили на нього стільки грошей, то мають знайти для нього роль в команді та зробити так, щоб вона була ефективною.

"Вулверхемптон" — "Челсі". Відео огляд матчу

Це справді непросто, але на ранніх стадіях я не надто переймаюся цим. Для будь-якого футболіста потрібен час, щоб освоїтися в англійському футболі, і ми не побачимо від нього повного ефекту до наступного сезону", — переконаний Джонс.

Нагадаємо, що Мудрик перейшов до "Челсі" з "Шахтаря" в січні 2023 року за рекордні для донецького клубу 100 млн євро.

В останньому турі англійської Прем’єр-ліги лондонці програли "Вулверхемптону" 0:1 у гостях, незважаючи на прихід нового головного тренера Френка Лемпарда. Це вже четвертий матч без перемог для клубу українця.

Через надлишок гравців у "Челсі" виникають побутові проблеми. Так, Мудрик був змушений переодягатися в коридорі внаслідок переповненої роздягальні команди.