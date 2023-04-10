Мудрик был не нужен "Челси": журналист объяснил громкий трансфер

Украинец испытывает проблемы в английском клубе

Журналист Дин Джонс дал понять, что "Челси" изначально не намеревался подписывать украинского футболиста Михаила Мудрика.

В комментарии GMS он усомнился, что экс-игрок "Шахтера" был нужен английскому клубу. По его словам, теперь лондонцам приходится искать ему место на поле.

"Я просто не думаю, что он вообще был им нужен, и теперь, поскольку они потратили на него столько денег, то должны найти для него роль в команде и сделать так, чтобы она была эффективной.

"Вулверхэмптон" - "Челси". Видео обзор матча

Это действительно непросто, но на ранних стадиях я не слишком беспокоюсь об этом. Для любого футболиста нужно время, чтобы освоиться в английском футболе, и мы не увидим от него полного эффекта до следующего сезона", — убежден Джонс.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" в январе 2023 года за рекордные для донецкого клуба 100 млн евро.

В последнем туре английской Премьер-лиги лондонцы проиграли "Вулверхэмптону" 0:1 в гостях, несмотря на приход нового главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Это уже четвертый матч кряду без побед для клуба украинца.

Из-за переизбытка игроков у "Челси" возникают бытовые проблемы. Так, Мудрик был вынужден переодеваться в коридоре вследствие переполненной раздевалки команды.