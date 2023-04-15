Мудрик впервые сыграл полный матч за "Челси": что говорит статистика (видео)
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Украинец провел неплохой матч
В субботу, 15 апреля, лондонский "Челси" в рамках матча 31-го тура чемпионата Англии сезона 2022/23 принимал "Брайтон". Накануне Синие провели свой первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против "Реала" (0:2).
Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась минимальной победой "Брайтона" со счетом 2:1. Украинец Михаил Мудрик впервые в сезоне отыграл полный матч за лондонцев и получил довольно высокую оценку за игру, передает статистический портал sofascore.
По данным sofascore, украинец заработал за матч оценку 6,7. Лучше в составе Синих сыграли только вратарь Кепа Аррисабалага (8,0), Бенуа Бадиашиля (6,9) и Конор Галлахер (7,4). Украинец в этом матче отдал ассист на Галлахера.
На счету Мудрика в матче с "Брайтоном":
- 1 результативная передача
- 1 ключевая передача
- 1 удар в створ ворот
- 2 удара мимо ворот
- 1 удачная попытка дриблинга из трех
- 3 выигранные наземные дуэли из 7
- 1 выигранная воздушная дуэль из одной
- 13 потерь
- 1 фол
- 2 заработанных фола
- Точность передач – 65% (11/17).
Полный видеообзор матча "Челси" — "Брайтон":
Ранее легенда "Челси" Флоран Малуда дал совет Мудрику.
Напомним, украинцу приходилось переодеваться в коридоре из-за нехватки места в раздевалке "Челси".