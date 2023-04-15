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Мудрик впервые сыграл полный матч за "Челси": что говорит статистика (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Михаил Мудрик Новость обновлена 15 апреля 2023, 19:53
Михаил Мудрик. Фото twitter.com/ChelseaFC

Украинец провел неплохой матч

В субботу, 15 апреля, лондонский "Челси" в рамках матча 31-го тура чемпионата Англии сезона 2022/23 принимал "Брайтон". Накануне Синие провели свой первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против "Реала" (0:2).

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась минимальной победой "Брайтона" со счетом 2:1. Украинец Михаил Мудрик впервые в сезоне отыграл полный матч за лондонцев и получил довольно высокую оценку за игру, передает статистический портал sofascore.

По данным sofascore, украинец заработал за матч оценку 6,7. Лучше в составе Синих сыграли только вратарь Кепа Аррисабалага (8,0), Бенуа Бадиашиля (6,9) и Конор Галлахер (7,4). Украинец в этом матче отдал ассист на Галлахера.

Оценки игроков за матч Челси - Брайтон
Оценки игроков за матч Челси - Брайтон

На счету Мудрика в матче с "Брайтоном":

  • 1 результативная передача
  • 1 ключевая передача
  • 1 удар в створ ворот
  • 2 удара мимо ворот
  • 1 удачная попытка дриблинга из трех
  • 3 выигранные наземные дуэли из 7
  • 1 выигранная воздушная дуэль из одной
  • 13 потерь
  • 1 фол
  • 2 заработанных фола
  • Точность передач – 65% (11/17).

Полный видеообзор матча "Челси" — "Брайтон":

Ранее легенда "Челси" Флоран Малуда дал совет Мудрику.

Напомним, украинцу приходилось переодеваться в коридоре из-за нехватки места в раздевалке "Челси".

Теги:
#Футбол #ФК Челси #АПЛ #ФК Брайтон #Михаил Мудрик