Мудрик впервые сыграл полный матч за "Челси": что говорит статистика (видео)

Украинец провел неплохой матч

В субботу, 15 апреля, лондонский "Челси" в рамках матча 31-го тура чемпионата Англии сезона 2022/23 принимал "Брайтон". Накануне Синие провели свой первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против "Реала" (0:2).

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась минимальной победой "Брайтона" со счетом 2:1. Украинец Михаил Мудрик впервые в сезоне отыграл полный матч за лондонцев и получил довольно высокую оценку за игру, передает статистический портал sofascore.

По данным sofascore, украинец заработал за матч оценку 6,7. Лучше в составе Синих сыграли только вратарь Кепа Аррисабалага (8,0), Бенуа Бадиашиля (6,9) и Конор Галлахер (7,4). Украинец в этом матче отдал ассист на Галлахера.

Оценки игроков за матч Челси - Брайтон

На счету Мудрика в матче с "Брайтоном":

1 результативная передача

1 ключевая передача

1 удар в створ ворот

2 удара мимо ворот

1 удачная попытка дриблинга из трех

3 выигранные наземные дуэли из 7

1 выигранная воздушная дуэль из одной

13 потерь

1 фол

2 заработанных фола

Точность передач – 65% (11/17).

Полный видеообзор матча "Челси" — "Брайтон":

Ранее легенда "Челси" Флоран Малуда дал совет Мудрику.

Напомним, украинцу приходилось переодеваться в коридоре из-за нехватки места в раздевалке "Челси".