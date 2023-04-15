Мудрик уперше зіграв повний матч за "Челсі": що каже статистика (відео)

Українець провів непоганий матч

У суботу, 15 квітня, лондонський "Челсі" у рамках матчу 31-го туру чемпіонату Англії сезону 2022/23 приймав "Брайтон". Напередодні Сині провели свій перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти "Реала" (0:2).

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася мінімальною перемогою "Брайтона" з рахунком 2:1. Українець Михайло Мудрик вперше у сезоні відіграв повний матч за лондонців та отримав досить високу оцінку за гру, передає статистичний портал sofascore.

За даними sofascore, українець заробив за матч оцінку 6,7. Найкраще у складі Синіх зіграли лише воротар Кепа Аррісабалага (8,0), Бенуа Бадіашіля (6,9) та Конор Галлахер (7,4). Українець у цьому матчі віддав асист на Галахера.

Оцінки гравців за матч Челсі — Брайтон

На рахунку Мудрика у матчі з "Брайтоном":

1 результативна передача

1 ключова передача

1 удар у площину воріт

2 удари повз ворота

1 вдала спроба дриблінгу з трьох

3 виграні наземні дуелі з 7

1 виграна повітряна дуель з однієї

13 втрат

1 фол

2 зароблені фоли

Точність передач – 65% (11/17).

Повний відеоогляд матчу "Челсі" — "Брайтон":

Раніше легенда "Челсі" Флоран Малуда дав пораду Мудрику.

Нагадаємо, українцю доводилося перевдягатися в коридорі через брак місця в роздягальні "Челсі".