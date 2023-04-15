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Мудрик уперше зіграв повний матч за "Челсі": що каже статистика (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Автор
Михайло Мудрик Новина оновлена 15 квітня 2023, 19:53
Михайло Мудрик. Фото twitter.com/ChelseaFC

Українець провів непоганий матч

У суботу, 15 квітня, лондонський "Челсі" у рамках матчу 31-го туру чемпіонату Англії сезону 2022/23 приймав "Брайтон". Напередодні Сині провели свій перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти "Реала" (0:2).

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася мінімальною перемогою "Брайтона" з рахунком 2:1. Українець Михайло Мудрик вперше у сезоні відіграв повний матч за лондонців та отримав досить високу оцінку за гру, передає статистичний портал sofascore.

За даними sofascore, українець заробив за матч оцінку 6,7. Найкраще у складі Синіх зіграли лише воротар Кепа Аррісабалага (8,0), Бенуа Бадіашіля (6,9) та Конор Галлахер (7,4). Українець у цьому матчі віддав асист на Галахера.

Оцінки гравців за матч Челсі — Брайтон
Оцінки гравців за матч Челсі — Брайтон

На рахунку Мудрика у матчі з "Брайтоном":

  • 1 результативна передача
  • 1 ключова передача
  • 1 удар у площину воріт
  • 2 удари повз ворота
  • 1 вдала спроба дриблінгу з трьох
  • 3 виграні наземні дуелі з 7
  • 1 виграна повітряна дуель з однієї
  • 13 втрат
  • 1 фол
  • 2 зароблені фоли
  • Точність передач – 65% (11/17).

Повний відеоогляд матчу "Челсі" — "Брайтон":

Раніше легенда "Челсі" Флоран Малуда дав пораду Мудрику.

Нагадаємо, українцю доводилося перевдягатися в коридорі через брак місця в роздягальні "Челсі".

Теги:
#Футбол #ФК Челсі #АПЛ #ФК Брайтон #Михайло Мудрик