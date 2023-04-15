Мудрик уперше зіграв повний матч за "Челсі": що каже статистика (відео)
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Українець провів непоганий матч
У суботу, 15 квітня, лондонський "Челсі" у рамках матчу 31-го туру чемпіонату Англії сезону 2022/23 приймав "Брайтон". Напередодні Сині провели свій перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти "Реала" (0:2).
Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася мінімальною перемогою "Брайтона" з рахунком 2:1. Українець Михайло Мудрик вперше у сезоні відіграв повний матч за лондонців та отримав досить високу оцінку за гру, передає статистичний портал sofascore.
За даними sofascore, українець заробив за матч оцінку 6,7. Найкраще у складі Синіх зіграли лише воротар Кепа Аррісабалага (8,0), Бенуа Бадіашіля (6,9) та Конор Галлахер (7,4). Українець у цьому матчі віддав асист на Галахера.
На рахунку Мудрика у матчі з "Брайтоном":
- 1 результативна передача
- 1 ключова передача
- 1 удар у площину воріт
- 2 удари повз ворота
- 1 вдала спроба дриблінгу з трьох
- 3 виграні наземні дуелі з 7
- 1 виграна повітряна дуель з однієї
- 13 втрат
- 1 фол
- 2 зароблені фоли
- Точність передач – 65% (11/17).
Повний відеоогляд матчу "Челсі" — "Брайтон":
Раніше легенда "Челсі" Флоран Малуда дав пораду Мудрику.
Нагадаємо, українцю доводилося перевдягатися в коридорі через брак місця в роздягальні "Челсі".