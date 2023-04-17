"Челсі" — "Реал": де і коли дивитись суперматч Ліги чемпіонів

Гра у відповідь між командами пройде в Англії

У вівторок, 18 квітня, відбудеться чвертьфінальний матч-відповідь "Челсі" — "Реал". У першому матчі, що відбувся в Іспанії, Вершкові зробили крок до півфіналу (2:0). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Реал".

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Перша гра між лондонцями та мадридцями пройде в столиці Англії на стадіоні "Стемфорд Брідж", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. У нас на сайті оперативно будуть доступні для перегляду відео голів, а також найкращі моменти поєдинку.

"Челсі" має великі проблеми в нинішньому сезоні. Клуб вже двічі змінив тренера, яким зараз є Френк Лемпард, але все одно не знає перемог уже шість матчів поспіль у всіх турнірах. Тим часом, "Реал" набрав чудову форму. Команда Карло Анчелотті виграла чотири з п’яти останніх поєдинків на всіх фронтах.

У паралельному матчі зіграють "Наполі" та "Мілан". З усіма учасниками 1/4 фіналу та потенційними парами півфіналу можна ознайомитись у нас на сайті.

Нагадаємо, "Реал" впорався з англійським "Ліверпулем" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а "Челсі" — з німецькою "Боруссією" Дортмунд.