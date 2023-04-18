"Челсі" — "Реал": онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Гра-відповідь пройде в Лондоні

У вівторок, 18 березня, у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 відбудеться суперматч "Челсі" — "Реал". У першій грі Вершкові перемогли Синіх вдома з рахунком 2:0.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Гра пройде на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні, розсудить зустріч італійська бригада арбітрів на чолі з Даніелем Орсато. Переможець 2-матчевого протистояння вийде у півфінал турніру.

"Челсі" навіть із приходом Френка Лемпарда не може вийти на переможну дорогу. Лондонці повністю провалили сезон в АПЛ, в останньому матчі Сині програли "Брайтону" з рахунком 1:2.

"Реал" у свою чергу в останній грі переграв "Кадіс" з рахунком 2:0.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів, "Челсі" практично не має шансів на вихід у півфінал турніру. Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,07 на вихід "Реала" до півфіналу. Водночас подібний успіх "Челсі" менш ймовірний — коефіцієнт 9,60.

Де дивитись гру

У прямому ефірі в Україні гру покажуть Volia TV та "megogo". Початок трансляції – о 22:00 (час київський).

Історія протистоянь

"Реал" та "Челсі" зустрічалися між собою 10 разів — 4 рази перемагали англійці, стільки ж — іспанці. Тиждень тому Королівський клуб без проблем розібрався із Синіми у Мадриді.

Зазначимо, "Реал" у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів знищив англійський "Ліверпуль", а "Челсі" обіграв німецьку "Боруссію" Д. З усіма учасниками 1/4 фіналу та потенційними півфінальними парами можна ознайомитись на сайті "Телеграф".