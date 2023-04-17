"Челсі" — "Реал": Мудрику пророкують виліт із Ліги чемпіонів

Клуб Михайла – аутсайдер протистояння

У вівторок, 18 березня, лондонський "Челсі" в рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 зіграє з мадридським "Реалом". Перша зустріч завершилася перемогою іспанців із рахунком 2:0. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Челсі" — "Реал".

На думку букмекерів, "Челсі" практично не має шансів на вихід у півфінал турніру. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,07 на вихід "Реала" до півфіналу. Водночас подібний успіх "Челсі" менш ймовірний — коефіцієнт 9,60. При цьому шанси команд на перемогу у другому матчі практично рівні, вважають букмекери.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Челсі" — "Реал" (основний час)

Favbet: (перемога "Челсі" 2,92 — нічия 3,55 — перемога "Реала" 2,48)

William Hill: (2,87 — 3,40 — 2,40)

Bwin: (2,80 — 3,50 — 2,40)

Перша гра, що проходила у Мадриді, завершилася перемогою "Реала" з рахунком 2:0.

Раніше повідомлялося, що "Челсі" поміняв тренера перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів з "Реалом". Напередодні Михайло Мудрик провів свій перший повний матч за Синіх в АПЛ. До речі, українець пропускав перший матч з Вершковими у ЛЧ.