"Челси" - "Реал": Мудрику предрекают вылет из Лиги чемпионов

Клуб украинца — аутсайдер противостояния

Во вторник, 18 марта, лондонский "Челси" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 сыграет с мадридским "Реалом". Первая встреча завершилась победой испанцев со счетом 2:0. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" — "Реал".

По мнению букмекеров, у "Челси" практически нет шансов на выход в полуфинал турнира. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,07 на выход "Реала" в полуфинал. В то же время подобный успех "Челси" менее вероятен — коэффициент 9,60. При этом шансы команд на победу во втором матче практически равны, считают букмекеры.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Челси" — "Реал" (основное время)

Favbet: (победа "Челси" 2,92 — ничья 3,55 — победа "Реала" 2,48)

William Hill: (2,87 — 3,40 — 2,40)

Bwin: (2,80 — 3,50 — 2,40)

Первая игра, проходившая в Мадриде, завершилась победой "Реала" со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, "Челси" поменял тренера перед четвертьфиналом Лиги чемпионов с "Реалом". Накануне Михаил Мудрик провел свой первый полный матч за Синих в АПЛ. К слову, украинец пропускал первый матч со Сливочными в ЛЧ.