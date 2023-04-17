Ужасное ДТП: звезда итальянского футбола врезался в трамвай и получил сложные увечья (видео)

Вместе с игроком было двое дочерей

Звездный футболист сборной Италии Чиро Иммобиле попал в ужасную аварию после того, как столкнулся с трамваем. На днях также в аварию в Италии попал футболист местной молодежной сборной Дестини Удоджи, который врезался на своем автомобиле в бар.

Как сообщает Corriere dello Sport, происшествие случилось в пяти минутах от стадиона "Олимпико" в Риме. Вместе с игроком в его автомобиле находились двое его дочерей, в общественном транспорте также были люди.

На видео в соцсетях нападающий "Лацио" заявил, что он слегка повернул влево, после чего травмай проехал на красный свет и врезался в его машину.

Официальный сайт клуба Иммобиле проинформировал, что в результате аварии футболист получил искривление позвоночника и сложный перелом ребра, а его состояние удовлетворительное. При этом он остается в отделении неотложной помощи под наблюдением врачей.

В результате ДТП пострадали 12 человек, среди которых водитель трамвая и пассажиры. Дочери игрока обошлись без серьезных повреждений.

Ранее в аварию не повезло угодить футболисту "Барселоны" Ансу Фати, который столкнулся с мотоциклистом при парковке своей машины.

Перед этим в ДТП не выжил игрок, забивший самый быстрый гол в истории футбола — Гевин Стоукс из Шотландии.