Инцидент произошел ночью

Футболист итальянского "Удинезе" Дестини Удоджи ночью, 14 апреля, в городе Удине случайно врезался на своем автомобиле в бар, но, к счастью, никто не пострадал. Ранее его коллега из "Барселоны" Ансу Фати столкнулся с мотоциклистом при парковке своей машины.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero Veneto, игрок потерял контроль над своим Mercedes. В результате, он сломал столы и зонтики возле здания. Ущерб оценивается в 3 тыс. евро.

Владелец заведения признался, что было ощущение, "будто взорвалась бомба".

Удоджи принадлежит английскому "Тоттенхэму", а выступает за "Удинезе" на правах аренды. Также защитник играет за молодежную сборную Италии.

Ранее в ДТП погиб автор самого быстрого гола в истории футбола Гевин Стоукс из Шотландии.

Перед этим предатель Украины, экс-футболист сборной и "Шахтера" Анатолий Тимощук угодил в дорожно-транспортное происшествие по дороге на тренировку питерского "Зенита". Обошлось без пострадавших.