Укр

Врезался в бар со звуком бомбы: Футболист итальянского клуба попал в ужасную аварию (фото)

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Андрей Синявский Андрей Синявский
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Уджоджи случайно врезался на своем автомобиле в бар
Уджоджи случайно врезался на своем автомобиле в бар. Фото instagram.com/udogiethree/

Инцидент произошел ночью

Футболист итальянского "Удинезе" Дестини Удоджи ночью, 14 апреля, в городе Удине случайно врезался на своем автомобиле в бар, но, к счастью, никто не пострадал. Ранее его коллега из "Барселоны" Ансу Фати столкнулся с мотоциклистом при парковке своей машины.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero Veneto, игрок потерял контроль над своим Mercedes. В результате, он сломал столы и зонтики возле здания. Ущерб оценивается в 3 тыс. евро.

Владелец заведения признался, что было ощущение, "будто взорвалась бомба".

Удоджи принадлежит английскому "Тоттенхэму", а выступает за "Удинезе" на правах аренды. Также защитник играет за молодежную сборную Италии.

Ранее в ДТП погиб автор самого быстрого гола в истории футбола Гевин Стоукс из Шотландии.

Перед этим предатель Украины, экс-футболист сборной и "Шахтера" Анатолий Тимощук угодил в дорожно-транспортное происшествие по дороге на тренировку питерского "Зенита". Обошлось без пострадавших.

Теги:
#Футбол #ДТП #Авария #ФК Удинезе #ФК Тоттенхэм