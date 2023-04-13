Известный автогонщик погиб, готовясь к гонке WRC

Ирландскому пилоту было 33 года

Известный автогонщик Крейг Брин погиб в результате аварии во время тестов на асфальтовой трассе. Ранее в ДТП погиб перспективный гонщик серии NASCAR Федерико Гутьеррес.

Об этом сообщила команда гонщика Hyundai Motorsport в Twitter. Сообщается, что пилот попал в аварию на тестах в рамках подготовки к Ралли Хорватии. Штурман Джеймс Фултон не пострадал.

"Hyundai Motorsport с глубоким прискорбием подтверждает, что пилот Крейг Брин сегодня погиб в результате аварии во время тестов перед ралли Хорватия. Штурман Джеймс Фултон не пострадал в инциденте, который произошел сразу после полудня по местному времени. Hyundai Motorsport выражает самые искренние соболезнования семье, друзьям и многочисленным поклонникам Крейга. Hyundai Motorsport пока воздержится от комментариев по поводу случившегося", — гласит официальное заявление команды.

Брин выступал в чемпионате мира по ралли (WRC) за Hyundai. Предыдущий этап в Швеции он завершил вторым. Всего на счету гонщика 8 подиумов в 81-м уик-энде в этой гоночной серии.

Брин на ралли Швеции

Ранее сообщалось, что 20-летний гонщик Тай Гиббс во время свободной практики попал в жуткую аварию. Напомним, пилот команды Porsche Паскаль Верляйн разбил свою машину на тренировке перед Гран-при в Индии.