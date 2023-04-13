Відомий автогонщик загинув, готуючись до гонки WRC

Ірландському пілоту було 33 роки

Відомий автогонщик Крейг Брін загинув унаслідок аварії під час тестів на асфальтовій трасі. Раніше у ДТП загинув перспективний гонщик серії NASCAR Федеріко Гутьєррес.

Про це повідомила команда гонщика Hyundai Motorsport у Twitter. Повідомляється, що пілот потрапив в аварію на тестах у рамках підготовки до Ралі Хорватії. Штурман Джеймс Фултон не постраждав.

"Hyundai Motorsport з глибоким сумом підтверджує, що пілот Крейг Брін сьогодні загинув в результаті аварії під час тестів перед ралі Хорватія. Штурман Джеймс Фултон не постраждав в інциденті, який стався відразу після полудня за місцевим часом. Hyundai Motorsport висловлює найщиріші співчуття сім'ї, друзям та численним шанувальникам Крейга. Hyundai Motorsport поки утримається від коментарів щодо того, що сталося", — йдеться в офіційній заяві команди.

Брін виступав у чемпіонаті світу з ралі (WRC) за Hyundai. Попередній етап у Швеції він завершив другим. Всього на рахунку пілота 8 подіумів у 82 вік-ендах у цій гоночній серії.

Брін на ралі Швеції

Раніше повідомлялося, що 20-річний гонщик Тай Гіббс під час вільної практики потрапив у жахливу аварію. Нагадаємо, пілот команди Porsche Паскаль Верляйн розбив свою машину на тренуванні перед Гран-прі в Індії.