Інцидент стався вночі

Футболіст італійського "Удінезе" Дестіні Удоджі вночі, 14 квітня, в місті Удіне випадково врізався на своєму автомобілі в бар, але, на щастя, ніхто не постраждав. Раніше його колега з "Барселони" Ансу Фаті зіштовхнувся з мотоциклістом під час паркування своєї машини.

Як повідомляє Football Italia із посиланням на Il Messaggero Veneto, гравець втратив контроль над своїм Mercedes. В результаті він зламав столи та парасольки біля будівлі. Збитки оцінюються в 3 тис. євро.

Власник закладу зізнався, що було відчуття, "начебто вибухнула бомба".

Удоджі належить англійському "Тоттенхему", а виступає за "Удінезе" на правах оренди. Також захисник грає за молодіжну збірну Італії.

Раніше в ДТП загинув автор найшвидшого гола в історії футболу Гевін Стоукс із Шотландії.

Перед цим зрадник України, ексфутболіст збірної та "Шахтаря" Анатолій Тимощук потрапив у дорожньо-транспортну пригоду дорогою на тренування пітерського "Зеніту". Обійшлося без постраждалих.