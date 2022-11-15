Збив мотоцикліста перед вильотом на мундіаль: гравець збірної Іспанії потрапив у ДТП

Ансу Фаті влаштував аварію під час паркування

Нападник "Барселони" Ансу Фаті потрапив у аварію перед вильотом на чемпіонат світу. Фаті включили до складу збірної Іспанії на мундіаль.

Як повідомляє Carrusel Deportivo, 20-річний Фаті зіткнувся з мотоциклістом під час паркування своєї машини.

Мотоцикліст зазнав серйозної травми – перелом ноги. Футболіст у ДТП не постраждав.

У нинішньому сезоні Ансу Фаті зіграв 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 3 забитими голами та 3 асистами.

Чемпіонат світу у Катарі стартує 20 листопада. Збірна Іспанії на мундіалі зіграє у групі з командами Німеччини, Японії та Коста-Ріки.

Цікаво, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.

Нагадаємо, що в Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.