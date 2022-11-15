Сбил мотоциклиста перед вылетом на мундиаль: игрок сборной Испании попал в ДТП

Ансу Фати устроил аварию на парковке

Нападающий "Барселоны" Ансу Фати попал в аварию перед вылетом на чемпионат мира. Фати включили в состав сборной Испании на мундиаль.

Как сообщает Carrusel Deportivo, 20-летний Фати столкнулся с мотоциклистом при парковке своей машины.

Мотоциклист получил серьезную травму – перелом ноги. Футболист в ДТП не пострадал.

В нынешнем сезоне Ансу Фати сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился 3 забитыми голами и 3 ассистами.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Испании на мундиале сыграет в группе с командами Германии, Японии и Коста-Рики.

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Напомним, что в Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.