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Жахлива ДТП: зірка італійського футболу врізався в трамвай і отримав складні ушкодження (відео)

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Андрій Синявський Андрій Синявський
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Іммобіле отримав викривлення хребта та складний перелом ребра
Іммобіле отримав викривлення хребта та складний перелом ребра. Фото Скріншот відео

Разом із гравцем було дві доньки

Зірковий футболіст збірної Італії Чиро Іммобіле потрапив у жахливу аварію після зіткнення з трамваєм. Днями також в аварію в Італії потрапив футболіст місцевої молодіжної збірної Дестіні Удоджі, який врізався на своєму автомобілі в бар.

Як повідомляє Corriere dello Sport, пригода сталася в п’яти хвилинах від стадіону "Олімпіко" в Римі. Разом із гравцем в автомобілі перебували двоє його дочок, в громадському транспорті також були люди.

На відео в соцмережах нападник "Лаціо" заявив, що він трохи повернув ліворуч, після чого травма проїхав на червоне світло і врізався в його машину.

Офіційний сайт клубу Іммобіле поінформував, що внаслідок аварії футболіст отримав викривлення хребта та складний перелом ребра, а його стан задовільний. При цьому він залишається у відділенні невідкладної допомоги під наглядом лікарів.

Внаслідок ДТП постраждали 12 осіб, серед яких водій трамвая та пасажири. Дочки гравця обійшлися без серйозних ушкоджень.

Раніше в аварію не пощастило потрапити футболісту "Барселони" Ансу Фаті, який зіткнувся з мотоциклістом під час паркування своєї машини.

Перед цим у ДТП не вижив гравець, який забив найшвидший гол в історії футболу – Гевін Стоукс із Шотландії.

Теги:
#Футбол #Збірна Італії #ДТП #Рим #ФК Лаціо #Чіро Іммобіле