Жахлива ДТП: зірка італійського футболу врізався в трамвай і отримав складні ушкодження (відео)

Разом із гравцем було дві доньки

Зірковий футболіст збірної Італії Чиро Іммобіле потрапив у жахливу аварію після зіткнення з трамваєм. Днями також в аварію в Італії потрапив футболіст місцевої молодіжної збірної Дестіні Удоджі, який врізався на своєму автомобілі в бар.

Як повідомляє Corriere dello Sport, пригода сталася в п’яти хвилинах від стадіону "Олімпіко" в Римі. Разом із гравцем в автомобілі перебували двоє його дочок, в громадському транспорті також були люди.

На відео в соцмережах нападник "Лаціо" заявив, що він трохи повернув ліворуч, після чого травма проїхав на червоне світло і врізався в його машину.

Офіційний сайт клубу Іммобіле поінформував, що внаслідок аварії футболіст отримав викривлення хребта та складний перелом ребра, а його стан задовільний. При цьому він залишається у відділенні невідкладної допомоги під наглядом лікарів.

Внаслідок ДТП постраждали 12 осіб, серед яких водій трамвая та пасажири. Дочки гравця обійшлися без серйозних ушкоджень.

Раніше в аварію не пощастило потрапити футболісту "Барселони" Ансу Фаті, який зіткнувся з мотоциклістом під час паркування своєї машини.

Перед цим у ДТП не вижив гравець, який забив найшвидший гол в історії футболу – Гевін Стоукс із Шотландії.