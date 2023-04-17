Україна зніметься з відбору на Євро-2024? Мінспорту визначився з рішенням

Чиновники уточнили, як їхнє рішення вплине на футбол

Збірна України з футболу не зніметься з кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року, незважаючи на заборону спортсменам змагатися з атлетами з рф і Білорусі.

Про це повідомив заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі Єдиного телемарафону. Чиновник послався на те, що команда Білорусі, яка також бере участь у відборі, грає в іншій підгрупі.

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"Щодо збірної з футболу, то зі збірною Білорусі це окремий груповий турнір. Станом на сьогодні ми не розглядаємо питання заборони їм участі у відбірному турнірі", — сказав Бідний.

Раніше заступник міністра молоді та спорту України заявляв, що основне рішення про участь національної команди у відборі на Євро-2024 прийматиме профільна федерація – УАФ.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних стартів під нейтральним статусом у разі виконання ними певних умов.

Проти бойкоту турніру за участю атлетів з рф і Білорусі виступила Федерація тенісу України. Також проти такого сценарію і зіркова українська тенісистка Еліна Світоліна.