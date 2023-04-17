Украина снимется с отбора на Евро-2024? Минспорта определился с решением

Чиновники уточнили, как их решение повлияет на футбол

Сборная Украины по футболу не снимется с квалификации чемпионата Европы 2024 года, несмотря на запрет спортсменам соревноваться с атлетами с рф и Беларуси.

Об этом сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в эфире Единого телемарафона. Чиновник сослался на то, что команда Беларуси, которая также участвует в отборе, играет в другой подгруппе.

Англия - Украина. Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2024

"Что касается сборной по футболу, то со сборной Беларуси это отдельный групповой турнир. По состоянию на сегодня мы не рассматриваем вопрос запрета им участия в отборочном турнире", — сказал Бидный.

Ранее заместитель министра молодежи и спорта Украины заявлял, что основное решение об участии национальной команды в отборе на Евро-2024 будет принимать профильная федерация – УАФ.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам под нейтральным статусом в случае выполнения ими определенных условий.

Против бойкота турнира с участием атлетов из рф и Беларуси выступила Федерация тенниса Украины. Также против такого сценария и звездная украинская теннисистка Элина Свитолина.