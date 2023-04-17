Украина снимется с отбора на Евро-2024? Минспорта определился с решением
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Чиновники уточнили, как их решение повлияет на футбол
Сборная Украины по футболу не снимется с квалификации чемпионата Европы 2024 года, несмотря на запрет спортсменам соревноваться с атлетами с рф и Беларуси.
Об этом сообщил заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный в эфире Единого телемарафона. Чиновник сослался на то, что команда Беларуси, которая также участвует в отборе, играет в другой подгруппе.
"Что касается сборной по футболу, то со сборной Беларуси это отдельный групповой турнир. По состоянию на сегодня мы не рассматриваем вопрос запрета им участия в отборочном турнире", — сказал Бидный.
Ранее заместитель министра молодежи и спорта Украины заявлял, что основное решение об участии национальной команды в отборе на Евро-2024 будет принимать профильная федерация – УАФ.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к международным стартам под нейтральным статусом в случае выполнения ими определенных условий.
Против бойкота турнира с участием атлетов из рф и Беларуси выступила Федерация тенниса Украины. Также против такого сценария и звездная украинская теннисистка Элина Свитолина.