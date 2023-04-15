Звезда ЧМ-2022 обхитрил жену, которая хотела получить целое состояние после развода

Футболист очень любит маму

Лидер сборной Марокко и защитник ПСЖ Ашраф Хакими разводится с испанской актрисой Хибой Абук. Накануне футболист угодил в сексуальный скандал.

В процессе развода Хиба хочет получить больше половины имущества Ашрафа, однако оказалось, что на футболиста не оформлено ничего, что могло бы подлежать разделу. Об этом сообщает First Mag.

Как оказалось, уже несколько лет мать Хакими получает его заработную плату на свой банковский счет. Игрок брал себе лишь 20% оклада. При этом марокканец является одним из самых высокооплачиваемых футболистов в чемпионате Франции. Ашраф зарабатывает более 1 миллиона евро в месяц.

По информации Marca, футболисту в браке удалось скрыть тот факт, что все дорогостоящие покупки, включая автомобили, одежду и ювелирные изделия, совершал не он, а его мама. Таким образом, именно она является владельцем имущества.

К слову, Хакими поднялся с мамой на сцену, получив приз "Лучший арабский спорстмен-2022".

Ранее Хибу затравили на родине накануне полуфинального матча ЧМ-2022 Марокко — Франция. К слову, сборная Марокко стала четвертой на Мундиале. После грандиозного успеха в Катаре марокканские футболисты пришли на прием к королю с мамами. К слову, сборная Марокко в полном составе отказалась от премиальных, решив направить все средства на помощь бедным семьям.