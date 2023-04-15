Зірка ЧС-2022 обхитрив дружину, яка хотіла отримати цілий статок після розлучення

Футболіст дуже любить маму

Лідер збірної Марокко та захисник ПСЖ Ашраф Хакімі розлучається з іспанською актрисою Хібой Абук. Напередодні футболіст потрапив у сексуальний скандал.

У процесі розлучення Хіба хоче отримати більше половини майна Ашрафа, проте виявилося, що на футболіста не оформлено нічого, що могло б підлягати поділу. Про це повідомляє First Mag.

Як виявилось, уже кілька років мати Хакімі отримує його заробітну плату на свій банківський рахунок. Гравець брав собі лише 20% окладу. При цьому марокканець є одним із найбільш високооплачуваних футболістів у чемпіонаті Франції. Ашраф заробляє понад 1 мільйон євро на місяць.

За інформацією Marca, футболісту в шлюбі вдалося приховати той факт, що всі дорогі покупки, включаючи автомобілі, одяг та ювелірні вироби, робив не він, а його мама. Таким чином, саме вона є власником майна.

До речі, Хакімі піднявся з мамою на сцену, отримавши приз "Кращий арабський спортсмен-2022".

Раніше Хібу зацькували на батьківщині напередодні півфінального матчу ЧС-2022 Марокко — Франція. До речі, збірна Марокко стала четвертою на Мундіалі. Після грандіозного успіху в Катарі марокканські футболісти прийшли на зустріч до короля з мамами. До речі, збірна Марокко у повному складі відмовилася від преміальних, вирішивши направити всі кошти на допомогу бідним сім’ям.