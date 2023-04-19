Роналду едва не задушил соперника во время матча (видео)

КриРо использовал прием из ММА, чтобы остановить оппонента

Во вторник, 18 апреля, пока в Европе гремели четвертьфиналы Лиги чемпионов, в Саудовской Аравии состоялся главный матч национального первенства "Аль-Хиляль" — "Аль-Наср".

Поединок прошел в Эр-Рияде на Международном стадионе имени Короля Фахда и завершился убедительной победой "Аль-Хиляля" со счетом 2:0. Видеообзор встречи доступен на официальном YouTube-канале лиги.

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу "Аль-Хиляля" Роналду попытался отобрать мяч у Густаво Куэльяра. Португалец не придумал ничего лучшего, чем наброситься на соперника со спины и исполнить удушающий прием из смешанных единоборства. К слову, рефери наградил КриРо только желтой карточкой.

В итоге нигерийский форвард хозяев Одион Игало оформил дубль, что привело к поражению команды CR7.

Этот успех позволил "Аль-Хилялю" приблизиться к лидерам, а вот "Аль-Наср" в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии отстает от лидирующего "Аль-Иттихада" на три очка.

Ранее сообщалось, что во время международной паузы Криштиану и аргентинец Лионель Месси установили новые рекорды в футболе. Накануне Лионель превзошел достижение португальца в Европе.