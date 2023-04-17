Помер відомий ексфутболіст "Динамо" та збірної України
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Про причини смерті не повідомляється
Помер відомий ексфутболіст "Динамо" та збірної України Павло Шкапенко.
Про це повідомляє Telegram-канал журналіста Романа Бебеха "Бомбардир". Колишньому півзахиснику київського клубу було 50 років.
Шкапенко виступав за "Динамо" шість років із 1992 по 1998 роки. В його активі шість титулів чемпіона України. В складі національної збірної він провів 10 матчів у 1993-1997 роках.
Також футболіст грав запорізький "Металург", київський ЦСКА, російські "Уралан", "Торпедо" Москва, "Шинник", "Томь" та "Кубань".
Причини смерті Шкапенка не уточнюються. В ексфутболіста збірної України залишилося дві доньки.
Раніше у віці 46 років помер колишній лівий захисник "Динамо" та збірної України Олександр Радченко.
Також нещодавно не стало ексворотаря донецького "Шахтаря" Андрія Лазарчука.