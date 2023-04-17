Умер известный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины

О причинах смерти не сообщается

Скончался известный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко.

Об этом сообщает Telegram-канал журналиста Романа Бебеха "Бомбардир". Бывшему полузащитнику киевского клуба было 50 лет.

Шкапенко выступал за "Динамо" шесть лет с 1992 по 1998 годы. В его активе шесть титулов чемпиона Украины. В составе национальной сборной он провел 10 матчей в 1993-1997 годах.

Блестящая игра Шкапенко в матче "Динамо" - "Барселона" (1993 год)

Также футболист играл запорожский "Металлург", киевский ЦСКА, российские "Уралан", "Торпедо" Москва, "Шинник", "Томь" и "Кубань".

Причины смерти Шкапенко не уточняются. У экс-футболиста сборной Украины осталось две дочери.

Ранее в возрасте 46 лет умер бывший левый защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Радченко.

Также недавно не стало экс-вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Лазарчука.