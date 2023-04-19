Говорив, говорю і говоритиму російською: Алієв не хоче переходити на українську (відео)

Колишній футболіст не хоче відмовлятися від російської мови, адже йому зручно розмовляти нею

Екснападник київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв, який пригрозив українському футболісту, який виступав у росії після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, висловився на тему української мови.

Підписники поцікавилися в Алієва в Instagram, чому він не переходить на українську мову. Спортсмен зазначив, що йому важко говорити українською, а тому він не збирається на ній говорити.

"У мене запитують, чому я розмовляю російською. Тому що я завжди говорив і говоритиму російською. Це особиста справа кожного. Ви бачите мені дуже важко. Так що я говорив, говорю і говоритиму російською. Я думаю, ви мене зрозуміли. Усім хорошого дня", — заявив ексфорвард київського "Динамо".

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Алієв вступив до лав тероборони Києва. У травні 2022 року Олександр розповів, що знаходиться в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, Алієв жорстко "пройшовся" по російському футболісту Артему Дзюбі, який публічно підтримав президента рф володимира путіна.

Напередодні великої війни Олександр потрапив у сексистський скандал.