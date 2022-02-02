"Жінка має стояти біля плити": футболіст Алієв розповів Гордону про роль дружини (відео)

Алієв знову потрапив у скандал.

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв, який нещодавно розповів про свою бурхливу молодість, розкритикував експрезидента московського "Локомотива" Ольгу Смородську.

Відповідне інтерв’ю доступне на YouTube-каналі "В гостях у Гордона".

Алієв, згадуючи свій конфлікт зі Смородською, заявив, що жінкам не місце у футболі, адже вони в ньому "не розуміються". Олександр зазначив, що "жінка має стояти біля плити" і дбати про домашнє вогнище.

"Чи розбиралася Смородська у футболі? Та який, як можна взагалі? Ми ж не ліземо… Тобі дружина готує хорошу страву, яку вона знає, ти прийдеш і почнеш їй говорити — ось так треба робити. Це те саме. Куди ти лізеш?"! Ну стій … Жінка повинна стояти біля плити. Все. Вогнище домашнє — вона повинна керувати цим, а не у футбольній команді пацанами", — заявив Алієв.

Олександр провів у "Локомотиві" один сезон, а потім московський клуб відправив футболіста в оренди.

Нагадаємо, перший шлюб Алієва обернувся скандалом. Ексдружина футболіста Тетяна звинувачувала гравця в алкоголізмі, пристрасті до казино і навіть в домашньому насильстві. Наразі Олександр виховує двох дітей — доньку Аліну та сина Артема. Нещодавно колишній гравець збірної України прокоментував чутки про роман Тетяни з Артемом Мілевським.