Укр

"Женщина должна стоять возле плиты": футболист Алиев рассказал Гордону о роли жены (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Гордон и Александр Алиев Новость обновлена 02 февраля 2022, 14:49
Дмитрий Гордон и Александр Алиев

Алиев опять угодил в скандал.

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев, который недавно рассказал о своей бурной молодости, раскритиковал экс-президента московского "Локомотива" Ольгу Смородскую.

Соответствующее интервью доступно на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Вспоминая свой конфликт со Смородской Алиев заявил, что женщинам не место в футболе, ведь они в нем "не разбираются". Александр отметил, что "женщина должна стоять возле плиты" и заботиться о домашнем очаге.

"Разбиралась ли Смородская в футболе? Да какой, как можно вообще? Мы же не лезем… Тебе жена готовит хорошее блюдо, которое она знает, ты придешь и начнешь ей говорить – вот так надо делать. Это то же самое. Куда ты лезешь?! Ну стой… Женщина должна стоять возле плиты. Все. Очаг домашний – она должна руководить этим, а не в футбольной команде пацанами", – заявил Алиев.

Александр провел в "Локомотиве" один сезон, а затем московский клуб отправил футболиста по арендам.

Напомним, первый брак Алиева обернулся скандалом. Экс-жена футболиста Татьяна обвиняла игрока в алкоголизме, пристрастию к казино и даже в домашнем насилии. Сейчас Александр воспитывает двух детей — дочь Алину и сына Артема. Недавно бывший игрок сборной Украины прокомментировал слухи о романе Татьяны с Артемом Милевским.

Теги:
#Футбол #Александр Алиев #Дмитрий Гордон
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